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台中新光三越氣爆波及1樓廣場 男子急載澳門2歲童就醫成無名英雄

2025/2/15 15:13（2/15 15:47 更新）
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新光三越台中中港店13日發生氣爆，現場滿目瘡痍，碎裂物噴發掉落至下方鄰近馬路。（中央社檔案照片）
新光三越台中中港店13日發生氣爆，現場滿目瘡痍，碎裂物噴發掉落至下方鄰近馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇木春台中15日電）新光三越台中中港店13日發生氣爆，澳門來台旅遊的1家7口在廣場前受波及，當時蔡姓男子開車經過，見情況危急開車窗喊「我送你們去醫院」載2歲女童就醫，成事故的無名英雄。

台中新光三越百貨13日發生氣爆意外，衛生福利部統計至今天上午6時為止，緊急醫療服務（EMS）及醫院回報，就醫傷患統計共39人。除部分轉院至北部及南部醫院，其餘收治在中國醫藥大學附設醫院、台中榮民總醫院、林新醫院、澄清醫院中港分院。

其中，澳門4代1家7口來台旅遊，事發當時在台中新光三越外廣場步行受波及，造成58歲盧姓女子（祖母）、56歲鄧姓男子（祖父）死亡，2歲女童、85歲沈姓曾祖母，24歲鄧姓叔叔、30歲父親、31歲葉姓母親等人受傷。

55歲南投縣蔡姓埔里鎮民事發當時開車經過，見氣爆發生見義勇為停下幫忙。蔡男今天接受媒體聯訪時表示，他當天要到百貨公司採買，快到停車場時，就聽見爆炸聲，並看見許多掉落物從新光三越高樓掉落，地面散落許多碎片。

蔡男說，他開到新光三越前時，發現1樓廣場有許多外牆碎片與玻璃，廣場上隱約有人躺在地面，見1名媽媽抱著小孩，看到1輛經過的救護車停在路旁，這名媽媽與丈夫也追上前。

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蔡男見狀況危急，便開車窗向女童的母親與父親說「我送你們去醫院」，他們便開門上車。蔡男表示，附近最近的是澄清醫院中港分院，他沿路闖紅燈、超車，甚至開上公車專用道，女童途中都沒反應，父母情緒相當激動。

蔡男說，當時他聽女童的父親說，他們一家要步行到隔壁的大遠百，沒想到途中發生意外。（編輯：郭諭儒）1140215

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影片來源：中央社中部地方組
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