2護理師逛街救新光三越氣爆傷患 彰基頒10萬禮券感謝傳遞社會正能量

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（中央社記者吳哲豪彰化縣15日電）彰基醫院今天發放10萬元禮券，給在新光三越氣爆意外幫傷患急救的護理師蘇奕帆與郭芸亘，彰基總院長陳穆寬指出，2名護理師精神及義行令人感動，也傳遞社會正能量。

新光三越百貨台中中港店13日接近中午發生氣爆意外，民眾看到1樓戶外有穿著襯衫的白髮男子以及穿深色衣服的年輕男子，輪流替1名傷者實施CPR，一旁還有1名女子協助拿點滴，畫面上傳網路後，引起網友熱議並感謝他們願意挺身相助。

幫助傷患的年輕男女為彰化基督教醫院急診暨重症醫學部的護理師蘇奕帆與郭芸亘，2人原本在新光三越台中店逛街，後來發生氣爆意外，蘇奕帆與郭芸亘立即幫1樓傷者急救。

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陳穆寬發放10萬元禮券給蘇奕帆與郭芸亘，感謝他們英勇的行為，陳穆寬指出，2人展現出的正直、熱情以及對生命無私奉獻的精神，獎勵金代表感謝社會正能量的傳遞，跟2名護理師義行相比，這一點獎金真的算非常微小，更期待醫護人員永遠以救人生命為第一職志。

陳穆寬說，獎金不只是對他們的嘉許，更是希望傳遞一個信念，也就是醫護人員的價值，不僅限於醫院，而是無時無刻都能成為守護生命的力量。（編輯：謝雅竹）1140215