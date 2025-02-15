加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
台中新光三越氣爆
新聞專題
台中新光三越氣爆1/79
首頁 / 社會

2護理師逛街救新光三越氣爆傷患 彰基頒10萬禮券感謝傳遞社會正能量

2025/2/15 13:00（2/15 14:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新光三越百貨台中中港店13日發生氣爆意外，彰基護理師蘇奕帆（左）與郭芸亘（右）在意外現場幫傷患急救，彰基總院長陳穆寬（中）15日發放10萬元禮券給2人，陳穆寬表示，獎勵金代表感謝社會正能量的傳遞，更期待醫護人員永遠以救人生命為第一職志。（彰基醫院提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年2月15日
新光三越百貨台中中港店13日發生氣爆意外，彰基護理師蘇奕帆（左）與郭芸亘（右）在意外現場幫傷患急救，彰基總院長陳穆寬（中）15日發放10萬元禮券給2人，陳穆寬表示，獎勵金代表感謝社會正能量的傳遞，更期待醫護人員永遠以救人生命為第一職志。（彰基醫院提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年2月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化縣15日電）彰基醫院今天發放10萬元禮券，給在新光三越氣爆意外幫傷患急救的護理師蘇奕帆與郭芸亘，彰基總院長陳穆寬指出，2名護理師精神及義行令人感動，也傳遞社會正能量。

新光三越百貨台中中港店13日接近中午發生氣爆意外，民眾看到1樓戶外有穿著襯衫的白髮男子以及穿深色衣服的年輕男子，輪流替1名傷者實施CPR，一旁還有1名女子協助拿點滴，畫面上傳網路後，引起網友熱議並感謝他們願意挺身相助。

幫助傷患的年輕男女為彰化基督教醫院急診暨重症醫學部的護理師蘇奕帆與郭芸亘，2人原本在新光三越台中店逛街，後來發生氣爆意外，蘇奕帆與郭芸亘立即幫1樓傷者急救。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳穆寬發放10萬元禮券給蘇奕帆與郭芸亘，感謝他們英勇的行為，陳穆寬指出，2人展現出的正直、熱情以及對生命無私奉獻的精神，獎勵金代表感謝社會正能量的傳遞，跟2名護理師義行相比，這一點獎金真的算非常微小，更期待醫護人員永遠以救人生命為第一職志。

陳穆寬說，獎金不只是對他們的嘉許，更是希望傳遞一個信念，也就是醫護人員的價值，不僅限於醫院，而是無時無刻都能成為守護生命的力量。（編輯：謝雅竹）1140215

#新光三越
#陳穆寬
#彰基醫院
#護理師
#彰化基督教醫院
#台中新光三越氣爆
陳穆寬
健保署推偏鄉資源整合照護計畫 讓民眾在地就醫水里急診救護站成立2年獲信任 春節收治量增5倍
台中新光三越氣爆
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台中新光三越氣爆累計39人就醫 11人仍住院中
24
更多編輯台推薦新聞：