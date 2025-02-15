台中新光三越氣爆4死 每位罹難者獲補償金1100萬元
2025/2/15 16:47（2/15 17:22 更新）
（中央社記者吳哲豪、蘇木春台中15日電）新光三越台中店氣爆造成4死，新光三越今天下午宣布，為表達對罹難者家屬最深切的關懷與支持，提供每名罹難者包括慰問金、保險理賠等補償金新台幣1100萬元。
新光三越台中店發生氣爆造成4死，公司下午召開記者會說明善後處理進度，新光三越營業本部長曹美虹等人出席。
根據新光三越公司現場發出的新聞稿，為表達對罹難者家屬最深切的關懷與支持，新光三越提供每名罹難者補償金1100萬元，內容包含慰問金、保險理賠及其他補償等，與家屬一起共度難關。
新光三越公司指出，針對澳門旅客家屬，自抵達桃園機場後，公司即安排專人專車全程陪同，並全力安排交通，食宿等所需，協助家屬處理後續事宜。對於罹難的新光三越同事，每天安排幹部到現場致意，希望盡最大努力提供協助與關懷。
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新光三越表示，許多同事和專櫃人員承受沉重心理壓力，公司全力提供一切必要支持與協助，包括帶薪公假，確保工作權益不受影響等。
新光三越也提到，即刻啟動心理支持計畫，積極聯繫專業心理諮商機構，首波心理支持計畫今明2天展開，由專業心理師透過團體諮商，幫助同事梳理內心情緒；未來也將擴展心理支持計畫範圍，讓專櫃夥伴、其他受影響的分店同事都能獲得妥善的心理支持。（編輯：郭諭儒）1140215
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