新光三越櫃姐無薪假？勞動部：應先安置適當工作

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）台中新光三越氣爆事件影響許多勞工，勞動部今天說，新光三越是場域經營者，相關責任不可推卸，至於場域內廠商，雇主仍應先依調動原則安置勞工工作，經營困難才申請減班休息。

新光三越台中中港店13日因氣爆事件無限期停業，影響場域內許多勞工，包含直接受僱於新光三越的勞工，以及工作地點在新光三越，但雇主非新光三越員工的專櫃人員、清潔、保全等。

勞動部昨天透過臉書提到，雇主非新光三越的專櫃人員若無適當工作安排，勞雇雙方可以考慮協商實施「減班休息」，引發外界質疑。勞動部今天解釋，當初說明是希望盡可能避免勞工因氣爆事件遭到被資遣解僱的可能，同時強調解僱勞工是最後、沒有任何辦法下，才能用的手段。

勞動部表示，這次氣爆事件，新光三越是場域的經營者，相關責任無可避免也不可推卸，若後續確認還有其他應負責的事業單位，這些違反職業安全衛生相關規定的事業單位遭勒令停工後，仍須依職安法規定，對於期間內無法作業的勞工，仍應依法照給工資。

勞動部也說，對於不可歸責氣爆原因發生的其他勞雇雙方，包含百貨內的專櫃、美食街、清潔、保全等「非直接受僱」於新光三越的勞工，以及對應廠商等雇主們來說，這次氣爆案確實也是一個非預期、難以抗力的受波及衝擊。

勞動部表示，將會要求這些雇主，必須依勞基法所列的調動原則，優先將勞工安置到其他合適的工作場域工作。

勞動部指出，若這些受波及的雇主，最終還是因氣爆的停工導致經營困難，經與勞工協議，申請減班休息，雇主也必須給付給勞工最低工資新台幣2萬8590元，並非無薪，勞工的勞、健保也要正常投保。

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勞動部表示，將提供資源協助並與地方政府合作，主動說明勞動部「充電再出發」計畫、職業訓練等措施，對於減班休息的勞工，經申請「充電再出發」計畫參加職業訓練課程，可依參訓時數，核給每小時190元津貼，最高每月可領到1萬7210元，也有助於減少勞工遭受到的衝擊及收入影響。

勞動部指出，「充電再出發」訓練課程，勞動部勞發署也會積極協助，為需要的勞工規劃合適參訓的線上及實體課程，以讓這次受影響的勞工有最大的方便為原則。（編輯：管中維）1140215