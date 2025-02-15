台中新光三越氣爆案39人就醫 4人轉院救治中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北15日電）台中新光三越中港店13日發生氣爆，目前累計共39人就醫。衛福部今天晚間公布最新統計，沒有新增就醫人數，但其中4人陸續轉院至台北馬偕、林口長庚及高雄長庚持續救治中。

衛生福利部今天晚間表示，考量台中市新光三越氣爆事件目前急診收治病患情況已趨穩定，考量後續是否轉院為病患個人隱私，故自明天開始不再對外通報緊急醫療服務（EMS）及醫院回報統計。

新光三越台中中港店13日氣爆造成4死，衛福部公布最新就醫傷患統計，截至傍晚6時，EMS及醫院回報統計，就醫傷患共39人，包括一般病房6名、加護病房5名、OHCA（到院前心肺功能停止）3名、出院25名。

根據衛福部公布的資訊，目前仍有11人住院中，分別收治在中國附醫、台中榮總、林新醫院、澄清醫院中港分院，另外有4人陸續轉院至林口長庚、高雄長庚、台北馬偕持續救治中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中市長盧秀燕要求新光三越無限期停業，待安全無虞才能復業；由於在新光三越內工作的員工類型多，勞動部發布新聞稿說明相關權益，雇主應將員工安置至其他適當工作，並應遵守勞動基準法有關調動工作的原則，不得要求勞工自己請假。

為妥善處理意外事件，新光三越表示，已啟動緊急機制，並設立「新光三越台中店意外事件受害人專線 0800-008-011」，每天上午10時至下午6時由專人受理，提供必要的支援與協助，確保相關需求能夠得到妥善處理。（編輯：龍柏安）1140215