加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
台中新光三越氣爆
新聞專題
台中新光三越氣爆3/84
首頁 / 社會

網稱氣爆後先安撫VIP客 新光三越：訊息非事實

2025/2/15 18:05（2/15 19:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新光三越台中中港店氣爆釀死傷，有網友質疑當時氣爆發生約20分鐘後，百貨公司才通知疏散，甚至先安撫VIP客人。新光三越營業本部長曹美虹（前左）15日受訪時指網友所言並非事實，當時每個人都在進行疏散。中央社記者蘇木春攝 114年2月15日
新光三越台中中港店氣爆釀死傷，有網友質疑當時氣爆發生約20分鐘後，百貨公司才通知疏散，甚至先安撫VIP客人。新光三越營業本部長曹美虹（前左）15日受訪時指網友所言並非事實，當時每個人都在進行疏散。中央社記者蘇木春攝 114年2月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中15日電）新光三越台中中港店13日發生氣爆，有網友質疑約20分鐘後才通知疏散，期間甚至沒有廣播緊急疏散，而是先安撫VIP客人；業者今天表示，訊息不是真的，每個人都在進行疏散。

有自稱台中新光三越員工的網友，昨天在社群網站Threads發文表示，氣爆發生約20分鐘後，公司才通知疏散，期間甚至沒有緊急疏散廣播，還看到有其他員工先去安撫VIP室的客人，質疑有疏失。

針對網友質疑，新光三越百貨公司營業本部長、副總曹美虹今天接受媒體聯訪時表示，這跟她的理解有落差，因為廣播是全店的，不會有區分，一些網路的訊息它不是真的，「我們不會這樣，每一個客人都是心肝寶貝。」

新光三越百貨公司公關協理張家齊說，其實在每個樓層上，都會有分別的專區人員負責，網友可能是看到VIP區的人員在疏散，但每一個人都在進行疏散這件事。

對於罹難的樓管家屬質疑，新光三越派樓管監工，未有安管人員陪同。曹美虹說，樓管的其中一項工作，是要在樓面進行巡檢，若剛好負責的區域有工地，就會進去查看，若有問題再跟相關部門主管呈報，大家可能對字眼認知上不同。

至於消防署昨天指出，爆炸前20分鐘，工地施工廠商就有聞到瓦斯味，外界質疑樓管未向上呈報。曹美虹表示，就他們現場理解，並沒有得知類似的狀況，案件由檢方調查中。

媒體提問，有部分專櫃人員因百貨停業，而被要求到台北上班因此離職，要如何保障這些職員的權益。曹美虹說，今天先公布罹難者的補償金與傷者的安排，以及對員工的心理輔導，接續會跟廠商協調，一定會取得對員工與廠商好的狀態與結果。

google news透過 Google News追蹤中央社

此外，澳門一家7口來台旅遊，案發當天步行經過台中新光三越外廣場遭波及，造成58歲盧姓女子、56歲鄧姓男子死亡，家屬今天下午回到現場進行招魂儀式，希望亡者能早日返家安息，場面哀戚。

新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成4死、39傷。除部分患者已轉至北部與南部醫院，其餘在台中多家醫院治療的患者狀況皆穩定，持續康復，其中澳門籍2歲女童，仍在醫院觀察。（編輯：郭諭儒）1140215

#Threads
#消防署
#新光三越
#台中新光三越氣爆
新光三越台中中港店13日氣爆釀4死，其中2名死者為澳門籍夫妻，家屬15日下午回到事發現場招魂，場面哀戚。中央社記者蘇木春攝 114年2月15日
新光三越台中中港店13日氣爆釀4死，其中2名死者為澳門籍夫妻，家屬15日下午回到事發現場招魂，場面哀戚。中央社記者蘇木春攝 114年2月15日
曹美虹
台中新光三越氣爆停業 本部長曹美虹：員工帶薪休
台中新光三越氣爆
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台中新光三越氣爆4死 每位罹難者獲補償金1100萬元
41
更多編輯台推薦新聞：