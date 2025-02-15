網稱氣爆後先安撫VIP客 新光三越：訊息非事實

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（中央社記者蘇木春台中15日電）新光三越台中中港店13日發生氣爆，有網友質疑約20分鐘後才通知疏散，期間甚至沒有廣播緊急疏散，而是先安撫VIP客人；業者今天表示，訊息不是真的，每個人都在進行疏散。

有自稱台中新光三越員工的網友，昨天在社群網站Threads發文表示，氣爆發生約20分鐘後，公司才通知疏散，期間甚至沒有緊急疏散廣播，還看到有其他員工先去安撫VIP室的客人，質疑有疏失。

針對網友質疑，新光三越百貨公司營業本部長、副總曹美虹今天接受媒體聯訪時表示，這跟她的理解有落差，因為廣播是全店的，不會有區分，一些網路的訊息它不是真的，「我們不會這樣，每一個客人都是心肝寶貝。」

新光三越百貨公司公關協理張家齊說，其實在每個樓層上，都會有分別的專區人員負責，網友可能是看到VIP區的人員在疏散，但每一個人都在進行疏散這件事。

對於罹難的樓管家屬質疑，新光三越派樓管監工，未有安管人員陪同。曹美虹說，樓管的其中一項工作，是要在樓面進行巡檢，若剛好負責的區域有工地，就會進去查看，若有問題再跟相關部門主管呈報，大家可能對字眼認知上不同。

至於消防署昨天指出，爆炸前20分鐘，工地施工廠商就有聞到瓦斯味，外界質疑樓管未向上呈報。曹美虹表示，就他們現場理解，並沒有得知類似的狀況，案件由檢方調查中。

媒體提問，有部分專櫃人員因百貨停業，而被要求到台北上班因此離職，要如何保障這些職員的權益。曹美虹說，今天先公布罹難者的補償金與傷者的安排，以及對員工的心理輔導，接續會跟廠商協調，一定會取得對員工與廠商好的狀態與結果。

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此外，澳門一家7口來台旅遊，案發當天步行經過台中新光三越外廣場遭波及，造成58歲盧姓女子、56歲鄧姓男子死亡，家屬今天下午回到現場進行招魂儀式，希望亡者能早日返家安息，場面哀戚。

新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成4死、39傷。除部分患者已轉至北部與南部醫院，其餘在台中多家醫院治療的患者狀況皆穩定，持續康復，其中澳門籍2歲女童，仍在醫院觀察。（編輯：郭諭儒）1140215