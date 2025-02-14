新光三越氣爆4死女職員身亡 家屬不解為何樓管需監工

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（中央社記者吳哲豪台中14日電）新光三越台中店氣爆造成4死，其中2名死者為新光三越職員，樓管林女家屬前往殯儀館相驗時痛哭失聲，指林女因負責監工延到6月離職卻發生意外，不解公司為何找樓管負責監工。

新光三越百貨台中中港店昨天中午發生氣爆，造成4死、至少30人受傷，4名死者中有2人為新光三越台中店的24歲林姓女樓管以及34歲陳姓員工，另外2名死者為來台旅遊的澳門籍夫妻58歲盧姓女子、56歲鄧姓男子。

台灣台中地方檢察署檢察官昨晚完成陳姓員工的相驗工作，今天上午則前往台中市立殯儀館相驗林女遺體，林女的父母及大姑、新光三越台中店長許宜誠也到場，許宜誠利用等待相驗空檔，雙手合十向林女父母等人致歉，強調會負起責任。

林女的大姑姑指出，公司讓擔任樓管的小女生負責監工，她真的想不透為何公司忍心讓小女生扛這麼大的責任，也反問業者有沒有看到死者頭都沒有了，後腦血一直流，希望業者一定要做好工安，因為每名員工都是爸媽的小孩。

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林女的大姑姑接受媒體訪問時說，林女原本打算今年3月就要離職，可是被公司指派監工任務，決定延到6月離職，沒想到卻發生意外。

至於另名死亡的陳姓員工在昨晚完成相驗，據親友指出，陳男家住台中市龍井區，家中有3兄弟，他排行老二，父母健在，陳男在大學畢業後就投入裝潢工作，放假時會返回老家，幫爸爸務農種西瓜，家人接獲噩耗後，情緒悲痛。（編輯：郭諭儒）1140214