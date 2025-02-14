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氣爆案後民眾可能產生不安全感 醫生建議「4動」避免焦慮

2025/2/14 13:34（2/14 14:39 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者曾以寧台北14日電）新光三越台中中港店昨天發生氣爆，醫師提醒，民眾可能因此無法再信任過去認為安全的環境，建議透過運動、活動、勞動、互動，減少大腦「亂動」，若焦慮超過1週就要就醫。

新光三越台中中港店昨天發生氣爆，造成4死、至少30人受傷。隨著氣爆畫面與現場影像曝光，不少人擔心「以後逛百貨公司是不是都不能安心了」。台安醫院心身醫學科暨精神科醫師許正典今天接受媒體採訪表示，這類災難事件，對民眾多少會有影響，對於原本以為安全的地方，一定會產生不安全感，以後再到百貨公司、美食街用餐，難免會多一份警惕或焦慮感。

原本以為安全、信任的環境中發生這樣非預期的事件，許正典說，恐會導致在原本的環境中，無法再有安全信任的感受，反而有類似畫面、災難式的情境，不斷在腦海中盤旋，呈現類似強迫思考的狀態。

許正典說，災難事件後不是只有遇到災難的本人需要接受災後心理復原或治療，目擊者也可能有相關影響，若人格特質比較容易焦慮或敏感度比較高，就要留意這週的生理變化，如睡眠有沒有受影響、有沒有作噩夢，或日常生活中會不會不敢去原本敢去的地方、或不敢去參加喜歡的活動等。

許正典說，若後續有對環境不信任、妄想等的感受，或甚至幻聽旁邊有爆炸聲響，或敏感度或焦慮度過高，無法回復原有身心平衡的狀況，持續超過1週，代表是受災害壓力相關症候群影響，就要就醫。

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爆炸是無預期的，許正典建議，可以多做一些自己可以安排、可預期的事情，恢復身心，透過運動、活動、勞動、互動，可以讓大腦不會亂動、身體不會躁動。

許正典說明，與其躁動不如好好做運動；並且要持續參與原本的興趣嗜好和人際安排活動；擔心去百貨公司遇意外，可以勞動，在家裡好好做家事，打掃乾淨也比較放心；最後則要避免一直看電視、新聞，多跟別人互動，把不舒服或擔心的感受釋放掉，獲得正面支持的回饋與力量。（編輯：陳政偉）1140214

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