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台中新光三越氣爆4死 檢察官殯儀館相驗確認死因

2025/2/14 13:26（2/14 13:51 更新）
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新光三越台中中港店13日發生氣爆，台中地檢署檢察官黃鈺雯14日前往殯儀館相驗死者林姓女樓管，結束後家屬安排將林女遺體送回新竹處理後事。中央社記者吳哲豪台中攝 114年2月14日
新光三越台中中港店13日發生氣爆，台中地檢署檢察官黃鈺雯14日前往殯儀館相驗死者林姓女樓管，結束後家屬安排將林女遺體送回新竹處理後事。中央社記者吳哲豪台中攝 114年2月14日
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（中央社記者吳哲豪台中14日電）新光三越百貨台中中港店13日發生氣爆釀4死多傷，台中地檢署檢察官黃鈺雯今天上午前往殯儀館相驗時，說明案件仍在調查中，新光三越台中店長也到場，向死亡的林姓員工家屬致歉。

新光三越百貨台中中港店昨天中午發生氣爆，造成4死、至少30人受傷，4名死者中有2人為新光三越台中店的林姓女樓管以及陳姓工人，另外2名死者為來台旅遊的澳門籍夫妻58歲盧姓女子、56歲鄧姓男子。

4名死者昨晚先安置在台中市立殯儀館，林女父母及大姑姑、新光三越台中店長許宜敬等人今天先抵達殯儀館，台灣台中地方檢察署檢察官黃鈺雯也在10時20分左右抵達，立即展開相驗程序。

黃鈺雯結束相驗要離開時，媒體詢問相驗結果，黃鈺雯說明，案件仍在調查中，如有新進度，會請地檢署發言人向大家說明。

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許宜敬也利用家屬等待相驗的空檔，雙手合十向林女家屬致歉，強調會負起責任及協助家屬；林女的大姑姑接受媒體訪問時說，林女原本今年3月要離職，可是被公司指派監工任務，決定延到6月離職，沒想到卻發生這種意外。

新光三越台中店氣爆意外造成4死，檢察官昨晚及今天上午已完成陳男及林女的相驗工作，預計下午將再前往殯儀館，相驗澳門籍的2名死者。（編輯：謝雅竹）1140214

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