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台中新光三越氣爆釀死傷 家中瓦斯外洩該怎麼辦？4步驟自保

2025/2/14 13:45（2/14 14:38 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社網站14日電）台中新光三越13日氣爆釀4死、多人輕重傷，台中市消防局初判是瓦斯氣爆釀禍，現場工人向檢方表示聞到瓦斯味，但未發現瓦斯桶等其他類型瓦斯，是否因管線內殘留天然氣釀災，仍待調查釐清。在何種情形下可能會發生瓦斯氣爆？若聞到瓦斯味，在家中該如何應變？中央社整理資訊帶你了解。

瓦斯氣爆原因

中華民國工業安全衛生協會資訊顯示，空氣中液化石油氣濃度達1.95至9%時，若被火源引燃就會導致爆炸，而瓦斯爐具故障、人為疏失未關好開關、蓄意引爆皆是瓦斯外洩常見原因。

瓦斯外洩謹記4步驟

瓦斯為無色、無臭、無味的易燃氣體，但基於安全考量，添加臭劑（乙硫醇）作為警示劑，一旦漏氣即可察覺。

消防署提醒，如發現瓦斯洩漏，應謹記「禁、關、推、離」4步驟：

1.：禁止開、關任何電器，以免產生火花

2.：關閉瓦斯總開關或瓦斯桶開關閥

3.：輕輕推開窗戶通風，讓瓦斯飄散出去

4.離：離開現場到戶外，並撥打119報案

（圖取自台南市政府消防局網頁119.tainan.gov.tw）
（圖取自台南市政府消防局網頁119.tainan.gov.tw）

瓦斯氣爆怎麼辦

若不幸遇到爆炸，第一時間應馬上趴下臥倒、背向爆炸點，雙手保護頭部降低傷害；並應盡快離開現場，離開時注意避開窗戶、柱子、玻璃等，掩住口鼻避免吸入大量粉塵，降低身體高度、快步離開。

如何預防瓦斯外洩

1.將瓦斯桶放置戶外通風處

2.固定瓦斯桶

3.不使用瓦斯時，關閉瓦斯桶開關

4.定期檢查維護設備，確認瓦斯管線有無龜裂漏氣等情形

5.瓦斯調整器裝設超流遮斷裝置

如何檢查瓦斯設備

瓦斯設備須定期檢查維護，除須注意是否逾期、定期接受檢驗外，日常也可自行檢查瓦斯軟管是否漏氣。根據台北市消防局防災科學教育館資訊，用刷具將肥皂水塗抹在管線疑似洩漏處，若氣泡變大就是漏氣。

加裝「超流遮斷裝置」可避免瓦斯管線遭外力破壞，裝置主要功能為當瓦斯調整器輸出流量超標時，可自動啟動安全裝置遮斷瓦斯外洩，防止持續漏氣引發氣爆。

經濟部標準檢驗局公告自112年6月1日起，要求Q1或Q2（即標示流量為每小時1或2公斤）的插管式瓦斯調整器需加裝「超流遮斷裝置」，保障使用瓦斯器具居家安全。

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根據台北市消防局防災科學教育館資訊，檢查天然氣設備，可先關閉瓦斯爐及熱水器等開關，觀察天然瓦斯表最末位數是否有轉動，若5分鐘後刻度與初始刻度不一致，表示瓦斯管有漏氣。

根據內政部消防署資訊，桶裝瓦斯橡膠管與壓力調整器及瓦斯爐具等接頭，應以安全夾夾緊，並檢查是否有漏氣，每次更換瓦斯桶時，應檢查橡膠軟管是否老化、龜裂或破損，且不可凹折或被壓到。（編輯：李念庭）1140214

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