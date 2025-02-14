台中店氣爆暫停營業 新光三越：確保員工薪資不受影響

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（中央社記者劉千綾台北14日電）台中新光三越百貨昨天發生氣爆意外，造成4死、至少30人受傷。新光三越今天表示，配合政府單位調查等工作，同時確保員工權益和薪資，將以人的照顧善後為第一優先，新光三越承諾負起所有該承擔的責任，絕不逃避。

新光三越今天上午發布新聞稿表示，新光三越台中中港店即日起暫時停止營業，全力配合政府相關單位指示進行調查與辦理環境安檢工作。

關於員工的工作權益，新光三越表示，將依照現場作業需求進行彈性班別調配，確保員工權益和薪資不受影響；至於受影響的品牌夥伴，新光三越也第一時間關懷聯繫，進行盤點缺損與積極討論補償方案。

新光三越重申，公司承諾負起所有該承擔的責任，並與政府相關單位密切配合。新光三越表示，事件發生當下，新光三越以員工與顧客安全為第一優先考量，除了進行緊急疏散與通報警消外，同時積極配合搶救工作，盡力降低人員傷亡。

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新光三越總經理吳昕陽、執行副總吳昕昌等相關高階主管獲知訊息後，於第一時間前往現場，對罹難者家屬各別提供新台幣100萬元致意，表達最深切的哀痛與關懷，隨即趕赴5家醫院探視其他傷者並提供慰問金。

同時，新光三越表示，在第一時間於現場成立長期的專案應變小組。無論面對來自公司員工、傷亡者家屬或廠商等現場需求，都有專人作為窗口持續回應支援。新光三越並再次向社會大眾表達歉意，並感謝社會各界以及台中市政府與警消相關單位的救人救災協助。（編輯：楊凱翔）1140214