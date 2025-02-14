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台中新光三越氣爆案 傷患收治4醫院就醫累計37人

2025/2/14 10:43（2/14 11:04 更新）
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台中市西屯區新光三越台中中港店13日近午發生氣爆事件，消防局到場救援。中央社記者趙麗妍攝 114年2月13日
台中市西屯區新光三越台中中港店13日近午發生氣爆事件，消防局到場救援。中央社記者趙麗妍攝 114年2月13日
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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）新光三越台中中港店昨天發生氣爆，衛福部公布，截至今天上午6時，就醫傷患新增4人，累計共37人；其中14人仍住院中，包括一般病房8人、加護6人，分別收治在台中4家醫院。

台中新光三越百貨昨天發生氣爆意外，造成4死、至少30人受傷，台中市消防局出動人車到場搶救。台中市長盧秀燕表示，已要求新光三越無限期停業，待檢查安全無虞後才能復業。

在氣爆事件發生後，衛生福利部第一時間與台中市政府衛生局聯繫，當時衛生局已啟動大量傷患等應變機制，並通知轄下急救責任醫院啟動應變機制，同步聯繫衛福部中區緊急醫療應變中心（REMOC）必要時啟動轉診機制。

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此外，社政方面，同時聯繫台中市政府社會局，社會局已啟動人道關懷服務措施，市府將請公所發放每名死者及傷者慰助金新台幣1萬元，協助家屬度過難關。

衛福部繼昨天傍晚公布就醫傷患共33人，今天上午再度更新統計數據，截至今天上午6時，緊急醫療服務（EMS）及醫院回報統計，就醫傷患統計共37人，目前動向為一般病房8名，加護病房6名，OHCA3名、出院20名；住院的14人分別收治在林新醫院、台中榮總、澄清醫院中港分院、中國附醫。（編輯：陳政偉）1140214

#氣爆
#衛福部
（中央社製圖）
（中央社製圖）
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