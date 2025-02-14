台中新光三越氣爆 2歲女童開顱未來1週關鍵期

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）新光三越台中中港店13日發生氣爆，2歲澳門籍女童OHCA，送醫急救恢復生命跡象，因嚴重腦傷緊急進行開顱手術，現在加護病房治療，昏迷指數3，未來1週是關鍵期。

澳門籍一家四代7口來台中旅遊，13日近中午一行人路過新光三越外面，卻被氣爆後自高處掉落的重物砸傷，爺爺奶奶身亡，2歲孫女因頭部重傷送醫，另85歲曾祖母、24歲叔叔身上有多處傷勢，目前在醫院救治，女童父母則有挫傷。

女童目前收治在中國醫藥大學兒童醫院，院方今天表示，女童經他院轉來，到院前呈現重度昏迷，因頭部受到重擊導致腦出血、腦部腫脹，緊急進行開顱手術，術後在加護病房治療，目前生命徵象穩定，昏迷指數3。

醫院表示，目前先穩定女童的血壓、心跳、降低腦壓及預防感染，因腦部持續腫脹，術後在加護病房使用抗生素治療，未來1週是關鍵期。小孩的腦部相當脆弱，女童受到劇烈撞擊，如「石頭撞豆腐」，必須依賴呼吸器維持生命。

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而曾祖母、叔叔目前收治在中港澄清醫院，副院長黃仁杰表示，24歲男子臉部、手部骨折，開刀治療，目前病情穩定，為方便家人照顧，85歲的曾祖母也自他院轉來，曾祖母的左邊肋骨、手臂有骨折，目前收治住院，她至今仍不知兒子媳婦已死亡。

台中衛生局長曾梓展指出，目前有6人收治加護病房，其中有4人都是嚴重燒燙傷，1個頭部外傷，另1個則是2歲女童，8人收治一般病房。關於新光三越氣爆事件將開設專案，接受申請心理諮商，不受1年4次限制。（編輯：謝雅竹）1140214