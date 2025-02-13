台中新光三越氣爆 2歲命危澳門小女孩送醫救回

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（中央社記者蔡智明台中13日電）新光三越台中中港店今天發生氣爆，台中市副市長鄭照新說，現場原本OHCA的2歲澳門籍小女孩，送醫急救恢復生命跡象；建築內部有塌陷情況，結構技師已進入現場鑑定。

鄭照新接受媒體聯訪表示，目前為止還在第一線救災階段，相關施工合法性、起火點、爆炸原因，都有待市府相關單位與檢調調查後，才有正式報告，完整受傷名單，也須調查完成才能說明。

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鄭照新強調，此意外中OHCA（到院前心肺功能停止）傷患中有非台灣籍人士，正與相關國家駐台辦事處連繫，做後續處理；另外，原本是5人OHCA，但其中2歲澳門籍小女孩到醫院急救後，恢復生命跡象。

鄭照新說，目前新光三越有一些塌陷情況，是不是會傷及結構或影響整棟大樓安全，結構技師與土木技師已進入現場進行結構鑑定；這是一個重大意外事件，市府會盡全力進行調查。（編輯：陳仁華）1140213