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台中新光三越氣爆 勞動部：若違法將課以雇主責任

2025/2/13 15:46
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（中央社記者吳欣紜台北13日電）新光三越台中中港店今天發生氣爆，勞動部今天表示，職安署中區中心已派勞動檢查員前往了解，若有違反勞動法令規定將課以雇主責任，並將全力協助職災勞工。

台中新光三越百貨今天近午發生氣爆意外，台中地方檢察署立即指揮成立專案小組偵辦，目前趕赴現場了解案情，已知造成4人死亡、20人輕重傷。

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台中消防局長孫福佑在現場接受媒體聯訪表示，根據了解12樓施工是否導致氣爆，須待火調人員釐清，目前先搜救。

對此，勞動部今天表示，職安署中區中心已派勞動檢查員前往了解，後續將依消防單位鑑定結果，若有違反勞動法令規定將課以雇主責任，若有職災勞工將盡力協助。（編輯：林恕暉）1140213

孫福佑
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