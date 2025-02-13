加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄拒澤倫斯基交換失土提議 占領範圍差距、美方反應一次看
首頁 / 社會
台中新光三越氣爆
新聞專題
台中新光三越氣爆6/27
首頁 / 社會

台中新光三越氣爆釀死傷 吳昕陽：全力配合善後

2025/2/13 16:10（2/13 16:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新光三越台中中港店12樓13日發生氣爆釀死傷，總經理吳昕陽（中受訪者）趕到台中了解，他向媒體表示，新光三越會盡全力，再悲痛也會把人的善後列為第一優先，一定負起該有的責任。中央社記者蘇木春台中攝 114年2月13日
新光三越台中中港店12樓13日發生氣爆釀死傷，總經理吳昕陽（中受訪者）趕到台中了解，他向媒體表示，新光三越會盡全力，再悲痛也會把人的善後列為第一優先，一定負起該有的責任。中央社記者蘇木春台中攝 114年2月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽、曾智怡台中市13日電）新光三越台中中港店上午氣爆釀死傷，總經理吳昕陽緊急趕往台中坐鎮搶救。他表示，目前相關單位正在鑑定事故原因並採取更多安全指揮措施，新光三越會全力配合，將善後列為第一優先，且一定負起該有責任。

新光三越台中中港店今天發生氣爆，吳昕陽聞訊後隨即趕往台中，他在現場接受媒體聯訪表示，非常震驚傷痛，上午11時33分第一時間知道此事後便馬上趕往台中；現在市政府、消防局、檢調單位正在鑑定事故原因及採取更多的安全指揮措施，新光三越會全力配合。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳昕陽強調，目前最關切的是在傷痛裡救災、搜救、善後，「照顧『人』是我們目前最重要的事」，新光三越會盡全力，再悲痛也會把人的善後列為第一優先，並一定負起該有的責任。

台中地方檢察署立即指揮成立專案小組偵辦，目前趕赴現場了解案情，已知造成4人死亡、20人輕重傷。（編輯：林淑媛）1140213

延伸閱讀
台中新光三越氣爆搜救工作告一段落 釀4死26傷
吳昕陽
吳昕陽：挺過3大挑戰 新光三越今年營收拚千億
台中新光三越氣爆
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台中新光三越氣爆 勞動部：若違法將課以雇主責任
18
更多編輯台推薦新聞：