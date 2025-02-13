台中新光三越氣爆釀死傷 吳昕陽：全力配合善後

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（中央社記者蕭博陽、曾智怡台中市13日電）新光三越台中中港店上午氣爆釀死傷，總經理吳昕陽緊急趕往台中坐鎮搶救。他表示，目前相關單位正在鑑定事故原因並採取更多安全指揮措施，新光三越會全力配合，將善後列為第一優先，且一定負起該有責任。

新光三越台中中港店今天發生氣爆，吳昕陽聞訊後隨即趕往台中，他在現場接受媒體聯訪表示，非常震驚傷痛，上午11時33分第一時間知道此事後便馬上趕往台中；現在市政府、消防局、檢調單位正在鑑定事故原因及採取更多的安全指揮措施，新光三越會全力配合。

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吳昕陽強調，目前最關切的是在傷痛裡救災、搜救、善後，「照顧『人』是我們目前最重要的事」，新光三越會盡全力，再悲痛也會把人的善後列為第一優先，並一定負起該有的責任。

台中地方檢察署立即指揮成立專案小組偵辦，目前趕赴現場了解案情，已知造成4人死亡、20人輕重傷。（編輯：林淑媛）1140213