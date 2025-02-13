加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄拒澤倫斯基交換失土提議 占領範圍差距、美方反應一次看
首頁 / 社會
台中新光三越氣爆
新聞專題
台中新光三越氣爆4/27
首頁 / 社會

台中新光三越氣爆 台北市府稽查百貨公司用氣安全

2025/2/13 16:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北13日電）台中新光三越百貨今天近午發生氣爆意外。台北市產發局表示，已派員赴市區內的百貨公司大樓進行全面無預警稽查，主要是針對用氣安全等項目。

新光三越台中中港店今天近中午發生氣爆案，台北市長蔣萬安說，已向台中市長盧秀燕表達願全力支援救災，並指示台北市政府有關局處檢視台北市百貨大樓公共安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台北市政府產業發展局下午透過新聞資料表示，為避免類似台中百貨公司氣爆案的事故發生，台北市府已啟動無預警稽查，派員前往百貨公司的大樓、大賣場、夜市、傳統市場等公共場域地點，針對用氣安全及自主檢查進行無預警稽查，以維護公共安全。

產發局指出，已派員前往信義區各百貨公司大樓進行安全檢查，且要求瓦斯公司派員到場，提醒民眾，天然氣或桶裝瓦斯均有加入臭氣，若洩漏會有刺鼻臭味，聞到臭味，應開窗戶通風，關閉瓦斯開關，並離開現場撥119或瓦斯公司通報。（編輯：張銘坤）1140213

蔣萬安
台中新光三越氣爆 蔣萬安致電盧秀燕表達願支援北市U-Sport升級 3/1起健走跑步也能賺U幣
盧秀燕
台中新光三越氣爆重大死傷 侯友宜：全力協助台中新光三越氣爆搜救工作告一段落 釀4死26傷
台中新光三越氣爆
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台中新光三越氣爆搜救工作告一段落 釀4死26傷
41
更多編輯台推薦新聞：