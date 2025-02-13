台中新光三越氣爆 台北市府稽查百貨公司用氣安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北13日電）台中新光三越百貨今天近午發生氣爆意外。台北市產發局表示，已派員赴市區內的百貨公司大樓進行全面無預警稽查，主要是針對用氣安全等項目。

新光三越台中中港店今天近中午發生氣爆案，台北市長蔣萬安說，已向台中市長盧秀燕表達願全力支援救災，並指示台北市政府有關局處檢視台北市百貨大樓公共安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北市政府產業發展局下午透過新聞資料表示，為避免類似台中百貨公司氣爆案的事故發生，台北市府已啟動無預警稽查，派員前往百貨公司的大樓、大賣場、夜市、傳統市場等公共場域地點，針對用氣安全及自主檢查進行無預警稽查，以維護公共安全。

產發局指出，已派員前往信義區各百貨公司大樓進行安全檢查，且要求瓦斯公司派員到場，提醒民眾，天然氣或桶裝瓦斯均有加入臭氣，若洩漏會有刺鼻臭味，聞到臭味，應開窗戶通風，關閉瓦斯開關，並離開現場撥119或瓦斯公司通報。（編輯：張銘坤）1140213