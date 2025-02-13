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台中新光三越氣爆18/42
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台中新光三越氣爆多人死傷 台南臨時安檢6家百貨

2025/2/13 16:55（2/13 21:17 更新）
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新光三越台中中港店13日發生氣爆，台南市政府消防局下午臨時安檢市區新光三越、大遠百等6家百貨，項目包括天然氣設備、漏氣探測器及遮斷閥等，目前初判各百貨符合消防規定。（台南市消防局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月13日
新光三越台中中港店13日發生氣爆，台南市政府消防局下午臨時安檢市區新光三越、大遠百等6家百貨，項目包括天然氣設備、漏氣探測器及遮斷閥等，目前初判各百貨符合消防規定。（台南市消防局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月13日
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（中央社記者張榮祥台南13日電）台中新光三越中港店今天近午發生氣爆，造成多人死傷，台南市消防局下午臨時安檢市區新光三越、大遠百等6家百貨，確保消防安全。

台南市消防局今天下午3時起臨時對新光三越西門店及中山店、大遠百成功店及公園店、Focus時尚流行館、南紡購物中心進行安檢，百貨內部也通告各專櫃，要求樓梯間、安全門、消防栓等周遭清除，動線淨空。

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消防局指出，安檢項目包括天然氣設備、漏氣探測器及遮斷閥等，並了解是否有施工行為，且要求業者加強應變對策；目前初判各百貨符合消防規定。

消防局表示，因台中市未請求支援，台南市消防局未出動北上協助救傷。（編輯：陳仁華）1140213

#大遠百
#台南市消防局
#台南
#新光三越中港店
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