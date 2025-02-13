台中新光三越氣爆重大死傷 侯友宜：全力協助

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）台中新光三越百貨今天近午發生氣爆意外，新北市府新聞局長李利貞表示，新北市長侯友宜稍早獲悉後，已傳簡訊給台中市長盧秀燕，承諾全力協助。

台中新光三越百貨今天近午發生氣爆意外，已知造成4人死亡、20人輕重傷。侯友宜今天率市府團隊，前往嘉義市政府交流；新北市新聞局長李利貞透過簡訊表示，侯友宜獲悉氣爆後，傳簡訊給盧秀燕，除表達對傷者及亡者家屬的關心，也強調新北市府會全力協助。

李利貞說，新北市府消防局已聯繫台中市府消防局，新北消防表示，若有器材或人力等需求，新北隨時待命、全力以赴。（編輯：林恕暉）1140213