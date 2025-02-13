台中新光三越氣爆 桃園專案稽查施工中百貨公司

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園13日電）台中新光三越百貨今天近午發生氣爆造成多人死傷。為此，桃園市政府今天針對有施工狀態的ATT與統領百貨進行稽查，包括施工範圍及鄰近瓦斯管線、建築結構、施工安全防護等項目。

位於台中市西屯區的新光三越百貨發生氣爆，導致重大死傷事故。桃園市政府表示，市長張善政已指示相關單位至有施工狀態的ATT與統領百貨進行跨單位聯合稽查，確保相關施工符合公安規範。

桃園市政府消防局表示，已與建築管理處、經濟發展局及勞動檢查處等單位針對商場美食街進行專案聯合稽查，檢視商場消防安全、建築結構、瓦斯管線及施工安全防護等關鍵設施與項目。

消防局說，將針對百貨商場內人口密集的美食街區，檢查消防設施是否齊全，滅火器、消防栓、避難器具等設備是否正常運作，並要求場所加強防火管理，確保在緊急狀況下市民能夠迅速安全疏散。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

消防局也說，正在針對稽核對象的建築進行通盤檢查，確保防火區劃正常、結構穩固，符合相關的建築法規要求，以求火災時能有效隔絕火勢蔓延。

消防局指出，台中新光三越氣爆案的主因，疑似是施工不慎影響瓦斯管線等設施安全，因此專案也將對稽核對象的施工範圍及鄰近瓦斯管線進行檢查，確保施工過程能落實各項安全規範，並使鄰近瓦斯設施運行正常，無漏氣或其他潛在危險。（編輯：方沛清）1140213