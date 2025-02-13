台中新光三越氣爆疑裝潢釀禍 市府：未收到施工申請

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中新光三越百貨今天發生氣爆釀重大死傷，消防局初步研判疑12樓進行裝潢施工導致；台中市府都市發展局表示，未收到業者提出施工申請，後續將釐清究責。

台中新光三越百貨接近中午時發生氣爆，造成4死26輕重傷，消防局初步研判氣爆案疑因12樓裝潢施工導致。

台中市政府在搜救傷者工作暫告一段落後，下午在消防局災害應變中心召開新光三越氣爆應變會議，都發局長李正偉在會議前說明，都發局沒有收到業者施工申請。

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李正偉表示，都發局並無收到台中新光三越11、12樓室內裝修施工申請；針對這起重大災害事件，第一優先進行緊急搶災，目前建築師、結構與土木等相關技師已進場勘檢，後續將要求業者先針對外牆帷幕危險部份作好防護措施，依規速拆除；至於升降設備全面停止使用。

李正偉指出，至於內部結構若有遭破壞處須作緊急安全措施與臨時補強，並應全面封館，針對升降設備、電力、電信消防、自來水、瓦斯等設備及結構梁柱等全面安檢。（編輯：陳仁華）1140213