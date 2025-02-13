台中氣爆澳門遊客2死 陸委會：積極提供協助
2025/2/13 17:52（2/13 21:20 更新）
（中央社記者李雅雯台北13日電）台中新光三越百貨發生氣爆，澳門遊客1家三代7口路過受波及，釀2死5傷。陸委會今天表示，透過台灣、澳門聯繫管道通報澳門政府，將會積極提供後續協助。
大陸委員會（陸委會）13日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。
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梁文傑表示，這個案件令人感到非常不幸，陸委會港澳處已經派人赴台中關心與了解狀況，倘若有任何需要，將會積極提供必要協助；另也透過台灣、澳門聯繫管道通報澳門政府，提供家屬來台等協助。
梁文傑指出，目前澳門政府沒有駐台辦事處；將由台灣駐澳門辦事處進行聯繫、通報等事宜。（編輯：吳柏緯）1140213
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