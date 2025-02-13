台中新光三越氣爆 警通知在場5工人以證人到案釐清

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（中央社記者蘇木春台中13日電）新光三越台中中港店今天接近中午發生氣爆，造成4死26人受傷。警方今天下午已通知在場施工5名工人，以證人身分到案詢問，全案檢警正持續蒐證釐清。

台中市警察局第六分局今天表示，警方今天下午已通知案發時在場施工5名工人，以證人身分到案釐清，後續將再通知其他工人與管理幹部還原現場調查。

台中地檢署主任檢察官鄭葆琳，今天也率同檢察官到案發現場勘查，她接受媒體聯訪時表示，地檢署已組成專案小組，會同法醫、消防局火調小組、結構技師公會、欣中天然氣公司等單位到場蒐證，全案正持續調查釐清。

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台中市結構工程技師公會理事長許庭偉接受媒體聯訪時說，經初步勘查現場已無立即危險性，但因現場較為混亂，詳細細節還要進一步調查釐清。

接近中午時發生的氣爆案造成4死26人受傷；消防局指出，初判疑新光三越百貨12樓施工導致氣爆。（編輯：陳仁華）1140213