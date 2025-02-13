台中新光三越氣爆 北市14日稽查大型百貨裝修工程

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（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市建管處表示，台中百貨公司發生氣爆事件，14日起將針對大型百貨商場餐廳及美食街啟動抽查，全面檢查是否有未經許可擅自裝修，若違反將依建築法開罰。

台北市建築管理工程處今天發布新聞資料指出，北市府向來高度重視公共場所室內裝修安全，所有百貨商場、餐廳、美食街、商圈、娛樂場所等公共場所，進行室內裝修工程前，務必依規定申請施工許可證，才能避免如台中百貨公司發生氣爆事件，進而危及民眾生命財產安全。

北市建管處處長虞積學透過資料指出，依建築法、室內裝修管理辦法等規定，百貨公司、餐飲業、美食街等場所的室內裝修工程，須事先向主管機關申請施工許可證，並於核准後，才可動工。

此外，未經申請擅自施工的場所，除限期改善外，依法可處新台幣6萬元至30萬元罰鍰，且可按次連續處罰，嚴重者將會勒令停工。

建管處表示，依消防法規定，大型餐廳、美食街、百貨公司、戲院等一定規模以上場所，室內裝修施工前，須提出消防防護計畫，並經消防局核備，取得施工許可證，業者在施工期間須落實消防安全防護措施。

虞積學說，室內裝修工程須完全依核准圖說施工，涉及防火區劃、逃生通道、消防設備，絕不可擅自變更或拆除，否則將嚴重影響安全。

他表示，場所安全管理人員、建築師、消防技師、工地主任等專業人員，皆須嚴格遵守建築與消防規範，若發現違規擅改防火區劃或消防設備，將依法究責。

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建管處指出，呼籲台北市的百貨業者、商圈管理單位、餐飲業者等務必遵守法規，施工前應完整申請並依圖施工，落實消防防護計畫，避免公安事故發生。

建管處表示，14日起將針對大型百貨商場餐廳及美食街啟動抽查計畫，全面檢查是否有未經許可擅自裝修工程，若違反，將依違反建築法裁處6萬至30萬元罰鍰，以強化施工安全管理，確保台北市公共場所的安全環境，讓市民能安心消費、安心生活。（編輯：方沛清）1140213