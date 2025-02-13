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台中新光三越氣爆 天然氣公司稱早已配合施工拆表、無瓦斯洩漏燃燒
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台中新光三越氣爆 停工期百貨自僱員工工資應照給

2025/2/13 18:40
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（中央社記者吳欣紜台北13日電）台中新光三越百貨今天發生氣爆，勞動部表示，已派勞檢員瞭解，若確定停工，新光三越自行聘僱的勞工停工期間工資要照給、不得要求請假，若要求員工善後，加班應給付加班費。

台中新光三越百貨今天發生氣爆意外，台中市消防局到場搶救，約於下午5時搜救工作告一段落，確認無人受困，經統計這起氣爆案造成4死26人受傷。

由於在新光三越內工作的員工類型多，包含新光三越自行聘僱的員工，以及工作地點在新光三越，但非新光三越員工的專櫃人員、清潔、保全等，勞動部今天發布新聞稿說明勞工相關權益。

勞動部表示，已派勞動檢查員針對氣爆事件進行瞭解，若確定要求停工，依職業安全衛生法第36條規定，若是新光三越自行僱用員工在停工期間，工資應照給，雇主不得要求勞工請假，且若新光三越要求勞工進行善後，也應依約給付工資，如有加班，也應依法給付加班費，並須注意給予勞工適當的休息。

若是非新光三越僱用的員工，像是專櫃人員、美食街、清潔、保全等，勞動部表示，因受停業影響而無法在原地點繼續工作，雇主應將員工安置至其他適當工作，並應遵守勞動基準法有關調動工作的原則，像是調動後的工作必須要是勞工能勝任、不能對勞動條件有不利變更、雇主不能擅自扣薪、地點過遠應提供必要協助等，也不得要求勞工自己請假。

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勞動部提醒，如果雇主有處理不當衍生勞資爭議，勞工除可向勞動部1955專線申訴外，也可就近向台中市政府勞工局申訴，將盡速協處。

勞動部並表示，如果是因工作受傷等職災勞工，勞動部已在全國布建17家職業傷病診治專責醫院及38家職災職能復健專責醫院，也在全國22個縣市聘僱70名職災專業服務人員，將全力協助職災勞工受傷後，就近接受職業傷病診治及職能復健服務，經專業及個案化的服務重返職場。（編輯：管中維）1140213

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