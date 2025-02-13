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新光三越氣爆 黃偉哲：台南百貨商場未申請不得施工

2025/2/13 19:07（2/13 21:18 更新）
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新光三越台中中港店13日發生氣爆意外。台南市長黃偉哲指示，台南市轄大型百貨、商場及量販店等，未經申請不得裝修施工。圖為台南市消防局臨時安檢6家百貨。（台南市消防局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月13日
新光三越台中中港店13日發生氣爆意外。台南市長黃偉哲指示，台南市轄大型百貨、商場及量販店等，未經申請不得裝修施工。圖為台南市消防局臨時安檢6家百貨。（台南市消防局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月13日
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（中央社記者張榮祥台南13日電）台中新光三越中港店今天近午發生氣爆，造成多人死傷；台南市長黃偉哲指示，台南市轄內大型百貨、商場及量販店等，未經申請不得裝修施工。

黃偉哲今天表示，市府將對台南市百貨賣場及工地進行工安、消防檢查，確保遵守法規，維護大眾公共安全。

市府也指出，台南市轄大型百貨、商場及量販店等共23家，依建築法規範，室內裝修必須向主管機關提出申請；工務局今年農曆年前已完成最新一波公共安全稽查，後續將稽查整修中商場。

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台南市消防局去年11月11日至今年2月4日執行專案檢查，對348間百貨、賣場、量販店、超級市場等全面消防安檢，其中1間不合格，將持續追蹤至改善為止。

台南市消防局今天下午也臨時安檢新光三越西門店及中山店、大遠百成功店及公園店、Focus時尚流行館、南紡購物中心6家百貨，初判符合消防規定。（編輯：陳仁華）1140213

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