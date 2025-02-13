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台中新光三越爆炸4死 消防局初判瓦斯氣爆釀禍、來源待釐清

2025/2/13 19:41（2/13 20:25 更新）
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新光三越台中中港店13日發生氣爆，台中市消防局獲報到場搶救，現場畫面觸目驚心。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月13日
新光三越台中中港店13日發生氣爆，台中市消防局獲報到場搶救，現場畫面觸目驚心。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月13日
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（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中新光三越百貨今天發生氣爆造成4死26輕重傷，市長盧秀燕表示，已要求新光停業，待檢查安全無虞才能復業；消防局表示，初步研判為瓦斯氣爆，但瓦斯來源還要由檢察官調查釐清。

台中新光三越接近中午時發生氣爆，在人員搜救工作告一段落後，盧秀燕於傍晚在消防局災害應變中心召開新光三越氣爆應變會議，並於會議結束後接受聯訪對外說明。

盧秀燕表示，氣爆案目前共造成4死26輕重傷，其中罹難者已陸續移置殯儀館，市府將協助死傷者進行後續，由於死傷者有來自澳門，陸委會已表示將進行慰問，市府將協助陸委會進行慰問。

（中央社製圖）
（中央社製圖）

為搶救傷患，警方在新光三越百貨周邊道路實施交通管制，盧秀燕說，由於檢察官可能還要查看路面現況及民眾財物，會配合檢方進行部分交通管制，附近會受影響，市府將發布圖卡讓民眾知道管制情形可繞道而行。

氣爆案正由檢方調查中，盧秀燕表示，為確保安全，新光三越必須停業，視調查情形，包括工安、建管及相關勞動檢查，確定安全無虞後才同意復業，後續並根據責任歸屬進行裁罰。

對於氣爆發生原因，台中市消防局長孫福佑表示，火調人員下午進入內部勘查，初步研判在12樓發生氣爆，檢方詢問現場工作人員指稱正在11樓及12樓進行櫃位調整工作，爆炸起點在12樓，現場有進行切割及搬動動作。

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孫福佑指出，初步了解現場沒有易爆炸物，沒有粉塵爆炸，現場是使用欣中天然瓦斯，但欣中公司有聲明已在前兩天將瓦斯表拆除；至於發生原因，初步研判是瓦斯氣爆，現場工人有向檢方說聞到瓦斯味，但味道從何處傳出，還要由檢方進一步調查釐清。

被問到氣爆時是否有民眾從12樓噴飛下來，孫福佑澄清，4名死者中有2人是在11樓及12樓發現的，另有2人是在1樓人行道發現的，並沒有從12樓噴飛下來情形。（編輯：陳仁華）1140213

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