台中新光三越氣爆 總統：儘速調度救援釐清事故原因
2025/2/13 14:41（2/13 15:05 更新）
（中央社台北13日電）新光三越台中中港店發生氣爆事件，總統賴清德今天表示，行政院長卓榮泰已指示內政部消防署儘速調度救援人力，衛福部也正積極協調醫療資源，盼傷者早日康復，請所有出勤人員注意安全，也請相關單位儘速釐清事故發生原因。
新光三越台中中港店今天發生氣爆，截至下午2時，已造成1死，17人受傷（其中4人命危），消防人員仍持續在建築內部搜救。
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賴總統下午透過臉書發文表示，台中百貨公司發生氣爆事件，行政院長卓榮泰已指示內政部消防署儘速調度救援人力；另外，衛福部也正積極協調醫療資源，提供傷者最好的救護，盼傷者早日康復。
賴總統說，他要請所有出勤人員注意安全，也請相關單位儘速釐清事故發生原因。他提醒民眾，不要靠近事故地點，以免影響救災、危及自身安全，希望後續救災工作一切平安。（編輯：翟思嘉）1140213
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