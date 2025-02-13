新光三越台中中港店氣爆 1死7傷持續搶救中【不斷更新】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中新光三越百貨今天近午疑發生氣爆意外，台中市消防局據報到場搶救，截至中午12時許，1人明顯死亡，6名傷患送醫救治，另1人自行就醫。

台中市消防局中午11時33分獲報新光三越百貨疑發生氣爆意外，派遣第六大隊、轄區黎明分隊等共計16個單位，出動各式消防車27輛、消防人員62名前往搶救。

消防局表示，新光三越建築物疑似氣爆，民眾指稱12樓疑似有4名民眾被炸出，消防人員持續搶救中。（編輯：唐聲揚）1140213

影片來源：中央社

新光三越台中中港店疑似氣爆 有人受傷救援中（12:00）

（中央社記者蘇木春台中13日電）台中市西屯區新光三越台中中港店今天近午發生疑似氣爆事件，消防局立即派員到場救援，事故原因仍待警消調查釐清。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中市消防局表示，上午11時33分獲報，西屯區台灣大道三段新光三越台中中港店疑似發生爆炸且有人員受傷，立即派救護人車到場處理，警方獲報並派員疏導館內民眾及交通。

台中市政府發出緊急通知表示，新光三越百貨台中中港店發生氣爆意外，周邊道路實施交通管制，台灣大道三段（西往東方向）、惠來路二段（南往北方向）、市政北七路（東往西方向）、惠中路一段（南往北方向）慢車道及人行道均為管制路段，呼籲所有人車均應避免行經該處，以利救援行動順利進行。（編輯：唐聲揚）1140213

台中市西屯區新光三越台中中港店13日近午發生疑似氣爆事件，現場1樓地面滿目瘡痍。中央社記者趙麗妍攝 114年2月13日

台中市西屯區新光三越台中中港店，13日上午發生疑似氣爆案件，消防局立即派員到場救援。中央社記者趙麗妍攝 114年2月13日