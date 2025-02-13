台中新光三越氣爆 周邊交管市府籲人車避免行經附近
2025/2/13 12:51（2/13 14:23 更新）
（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中13日電）台中新光三越今天發生氣爆事件，除全館緊急疏散外，為利現場救援行動，周邊道路實施交通管制，台中市政府呼籲所有人車避免行經附近，以利救援行動進行。
市府公布，台灣大道三段（西往東方向）、惠來路二段（南往北方向）、市政北七路（東往西方向）、惠中路一段（南往北方向）慢車道及人行道均為管制路段，呼籲所有人車均應避免行經該處，以利救援行動順利進行。
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因應新光三越氣爆案，台中市消防局於中午11時45分成立災害應變中心3級開設，並於內部成立緊急應變小組，並於12時30分提升為2級開設並進駐台中市災害應變中心。
台中新光三越也發布聲明指出，目前以顧客跟員工安為第一優先，正在進行全館緊急疏散，事發原因尚在釐清中。（編輯：李淑華）1130213
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