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台中新光三越氣爆5/8
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新光三越台中中港店氣爆 已知釀1死10傷

2025/2/13 13:11（2/13 13:33 更新）
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台中新光三越百貨13日發生氣爆事件，消防人員到場搶救，將傷者緊急送醫。中央社記者趙麗妍攝 114年2月13日
台中新光三越百貨13日發生氣爆事件，消防人員到場搶救，將傷者緊急送醫。中央社記者趙麗妍攝 114年2月13日
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（中央社記者蘇木春、蕭博陽台中13日電）新光三越台中中港店今天發生氣爆，截至下午1時，消防局救護車載送9名傷患、1人自行送醫、1人明顯死亡未送醫，累計11死傷，其中2人呈OHCA（到院前心肺功能停止），傷亡持續更新中。

台中市西屯區台灣大道三段新光三越台中中港店12樓氣爆，造成人員受傷，消防局上午11時33分獲報，立即派救護人車到場處理，警方獲報並派員疏導館內民眾及交通。

台中市政府消防局長孫福佑趕赴現場指揮救災，接受媒體聯訪時表示，據了解今天上午12樓施工，是否為施工導致氣爆，需待火調人員釐清，目前先進行人命搜救，還在清查是從哪一家店鋪發生氣爆。

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孫福佑說，消防人員持續在11樓、12樓清查，疑似有2人受困電梯；另外，目前8人送醫，2人呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態、1人明顯死亡，傷者分送澄清綜合醫院、林新醫院、台中榮民總醫院。

台中市消防局於孫福佑現場受訪後向媒體更新說明，消防局救護車載送9名傷患、1人自行送醫、1人明顯死亡未送醫，累計11死傷。（編輯：陳清芳）1140213

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