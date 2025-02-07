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新埔化纖廠氣爆暫排除人為破壞 火調拚1個月完成

2025/2/7 18:10（2/7 18:16 更新）
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新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維總廠（圖）6日發生「道生油」洩漏氣爆事故，釀2死19傷。消防局7日表示，初步排除有人為破壞跡象，將持續釐清引爆的火源問題，最快1個月內完成調查。中央社記者郭宣彣攝 114年2月7日
新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維總廠（圖）6日發生「道生油」洩漏氣爆事故，釀2死19傷。消防局7日表示，初步排除有人為破壞跡象，將持續釐清引爆的火源問題，最快1個月內完成調查。中央社記者郭宣彣攝 114年2月7日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維總廠昨天發生氣爆，釀2死19傷。新竹縣消防局今天表示，初步排除有人為破壞跡象，將再釐清引爆的火源問題，最快1個月內完成調查狀況。

依據新竹縣消防局資料指出，新埔鎮遠東新世紀化學纖維總廠火警於昨天近凌晨3時發生，整體火勢在當天上午7時37分控制，當天中午12時3分火勢熄滅，此案共造成2死19傷，現場燃燒面積1000平方公尺、財損約新台幣1500萬元。

案發後，新竹縣消防局、廠方今天到場清查新埔化纖棉六廠，勘查重點在於廠區的損害狀況，並記錄調查及製作圖面。

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針對勘查勤務，新竹縣消防局表示，今天勘查範圍較大，初步發現整個廠區都有受到氣爆影響，不過初步排除人為破壞，後續將釐清當時引爆的火源，還有機器設備與管路狀況，預計1個月內完成調查。

新竹地檢署今天指出，對於相關現場蒐證、死者死因與被告偵查部分，仍在偵辦中。依偵查不公開原則，目前不便透露相關細節，後續等待調查事故原因後，將統一對外說明。（編輯：戴光育）1140207

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