竹縣遠東化纖廠氣爆釀死傷 桃園勞檢相關事業罰26萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園7日電）新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠氣爆釀2死19傷。桃園市勞檢處今天說，經勞檢遠東新世紀在桃園市的5處相關事業單位，發現14項缺失恐致火災，將開罰新台幣26萬元。

新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠昨天發生火災爆炸，造成2人死亡19人受傷，消防單位不排除起因是高壓管線洩漏熱煤油，遇到熱源後爆炸起火。

桃園市政府勞動檢查處今天表示，遠東新世紀股份有限公司在桃園市共有5處相關事業單位，根據統計民國106年至108年間，所管權責範圍內，遠東新世紀違反職業安全衛生法共4次，罰鍰總計24萬元整。

透過 Google News 追蹤中央社

勞檢處表示，已在今天派員至轄內遠東新世紀共5處工作場所進行全面檢查，本次檢查重點包含防爆電氣設備、靜電消除措施、化學管線標示管制、化學品危害標示、防護具使用與維護、教育訓練及緊急應變措施。

勞檢處指出，本次勞動檢查缺失發現廠房內易燃區未設置防爆電氣器具、天然氣管線探測器裝設位置不當，以及管線法蘭未有跨接線防止靜電措施等14項缺失，恐有發生火災爆炸之虞，將依職業安全衛生法裁處26萬元罰鍰，並責令限期改正。（編輯：方沛清）1140207