加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹縣遠東化纖廠氣爆釀死傷 桃園勞檢相關事業罰26萬

2025/2/7 17:35（2/7 18:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠氣爆釀2死19傷。桃園市勞檢處7日勞檢遠東新世紀位在桃園的相關事業單位，發現14項缺失恐有發生火災爆炸之虞，將依法開罰並責令限期改正。（勞檢處提供）中央社記者葉臻傳真 114年2月7日
新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠氣爆釀2死19傷。桃園市勞檢處7日勞檢遠東新世紀位在桃園的相關事業單位，發現14項缺失恐有發生火災爆炸之虞，將依法開罰並責令限期改正。（勞檢處提供）中央社記者葉臻傳真 114年2月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園7日電）新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠氣爆釀2死19傷。桃園市勞檢處今天說，經勞檢遠東新世紀在桃園市的5處相關事業單位，發現14項缺失恐致火災，將開罰新台幣26萬元。

新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠昨天發生火災爆炸，造成2人死亡19人受傷，消防單位不排除起因是高壓管線洩漏熱煤油，遇到熱源後爆炸起火。

桃園市政府勞動檢查處今天表示，遠東新世紀股份有限公司在桃園市共有5處相關事業單位，根據統計民國106年至108年間，所管權責範圍內，遠東新世紀違反職業安全衛生法共4次，罰鍰總計24萬元整。

google news透過 Google News追蹤中央社

勞檢處表示，已在今天派員至轄內遠東新世紀共5處工作場所進行全面檢查，本次檢查重點包含防爆電氣設備、靜電消除措施、化學管線標示管制、化學品危害標示、防護具使用與維護、教育訓練及緊急應變措施。

勞檢處指出，本次勞動檢查缺失發現廠房內易燃區未設置防爆電氣器具、天然氣管線探測器裝設位置不當，以及管線法蘭未有跨接線防止靜電措施等14項缺失，恐有發生火災爆炸之虞，將依職業安全衛生法裁處26萬元罰鍰，並責令限期改正。（編輯：方沛清）1140207

#桃園市
#桃園市勞檢處
#氣爆
#勞檢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：