遠東新化纖廠氣爆傷亡從優撫卹 停工月損失2.45億元

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（中央社記者潘智義台北8日電）遠東新世紀表示，對於6日新竹化學纖維總廠發生氣爆事故，今天接獲勞動部職業安全衛生署公文通知，要求新竹化學纖維總廠停工，該廠聚酯年產能40萬噸，每月營收影響金額預估新台幣21億元，每月停工損失預計2.45億元。

遠東新行政總部總經理鄭澄宇今天在台灣證券交易所舉行重大訊息說明記者會。

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遠東新表示，本次事故不幸造成2位員工往生、19位員工送醫治療，目前仍有9位住院治療、10位已出院休養。公司將全力協助往生員工家屬辦理治喪事宜，從優撫卹，並對其子女提供相關照顧，對於住院治療的員工，將全天候協助家屬進行醫療照護，其他受傷的員工則給予慰問及照顧，使其安心靜養早日康復。

遠東新說明，今天接獲勞動部職業安全衛生署公文通知，停工範圍為新竹化學纖維總廠。遠東新將立即委請國內外專家，對於所有生產據點以最嚴格的標準，加強全面檢視並改善，以確保相關設施安全。（編輯：張均懋）1140208