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遠東化纖廠氣爆
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遠東化纖爆炸釀2死19傷 竹縣府籲管線汰換應列查

2025/2/11 19:17（2/11 19:44 更新）
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遠東新世紀化學纖維總廠氣爆事故釀死傷，新竹縣政府11日舉辦主管會報，消防局長陳中振（2排右2）會中指出，回顧歷年火調肇因顯示與設備、管線及閥件老舊有關，凸顯工安警訊。中央社記者郭宣彣攝 114年2月11日
遠東新世紀化學纖維總廠氣爆事故釀死傷，新竹縣政府11日舉辦主管會報，消防局長陳中振（2排右2）會中指出，回顧歷年火調肇因顯示與設備、管線及閥件老舊有關，凸顯工安警訊。中央社記者郭宣彣攝 114年2月11日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）遠東新世紀化學纖維總廠氣爆事故釀死傷，竹縣府今天說，回顧歷年火調肇因顯示與管線、閥件老舊有關，凸顯工安警訊，將向勞動部職安署建議加強檢查設備，管線汰換應列查。

新竹縣政府舉辦主管會報，消防局長陳中振在會中說，消防局配合職安署共同調查遠東化纖總廠北廠區爆炸火災案，依據職安署副署長萬榮富說明，初步原因不排除熱媒油（道生油）洩漏汽化遇熱源引爆。

陳中振表示，此案於6日凌晨2時47分發生爆炸，廠方於2時53分通報消防局派員搶救，造成現場員工2死19傷。

他指出，7日再次派員調查，前往棉六科、重九科廠房重災區，調查人員研判管線洩漏處在棉六科跟重九科共用的管線區，洩漏汽化後瀰漫至絲七科、棉六科區域，而在洩漏和起火交互作用下，廠房內的道生油幾近全數洩漏。

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陳中振表示，遠東化纖總廠管線老舊工安警訊，回顧過往案例，民國109年9月發生北廠區熱媒系統泵浦區熱煤油洩漏，113年11月2日則是北廠區棉七科，機械設備加熱設備異常導致火災；上述案件肇因皆與設備、管線及閥件老舊有關，而員工未能迅速止漏、關閉設備，廠方未能及早通報相關權責單位。

新竹縣長楊文科會中說，後續將行文給勞動部職安署，建議加強檢查設備，如在製造、加工或使用危險物品，應建置安全防護措施及定期檢修相關機器或管線汰換等機制，以減少災害發生。（編輯：方沛清）1140211

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