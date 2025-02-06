竹縣遠東紡織廠火警案 疑高壓管線洩漏熱煤油釀禍

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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維總廠火警造成2死19傷，消防局今天說，不排除因高壓管線洩漏熱煤油，遇到熱源爆炸起火，現場燃燒面積1000平方公尺、財損約1500萬元。

新竹縣消防局今天透過文字表示，今天近凌晨3時獲報竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維總廠火警案，現場火舌竄出，消防局陸續派遣共82名消防人員、義消出勤12名等前往救援。

消防局長陳中振接受中央社記者訪問表示，整體火勢在上午7時37分控制火勢後，進行殘火處理，於中午12時3分火勢熄滅，此案共造成2死19傷。

陳中振說，經初步調查，不排除是因高壓管線洩漏熱煤油，遇到熱源爆炸起火，造成燃燒面積1000平方公尺及財損約新台幣1500萬元，火調人員仍在現場進行開挖蒐證，釐清肇事原因。

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消防局資料顯示，廠區所設置的公共危險物品，在1樓有鍋爐、熱煤油等機器，2樓有乙二醇共3槽，3樓有熱煤油聚合物，4樓為聚合物熱煤油等，去年4月26日檢查結果符合規定。

新竹縣長楊文科今天也召集消防局、環保局等單位舉行跨局處專案會議，楊文科會中說，由於火警造成部分地區受影響，將持續監測空氣品質，也會協助死傷者申請相關權益，此外也加強廠區設備的檢查與運作，避免憾事再度發生。（編輯：林恕暉）1140206

新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維總廠6日凌晨火警釀2死19傷，消防局表示，現場整體火勢在上午7時37分控制火勢後，進行殘火處理，於中午12時3分火勢熄滅。圖為消防搶救過程。中央社記者郭宣彣攝 114年2月6日