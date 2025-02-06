新埔遠東化纖廠氣爆2死19傷 職安署勒令停工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北6日電）新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維總廠氣爆事故造成2死19傷，勞動部職業安全衛生署今天說，派員檢查初判是熱煤油洩漏後引起火災爆炸，為避免災害擴大，已依法勒令停工。

新竹縣消防局發布訊息指出，今天近凌晨3時獲報在新埔鎮遠東新世紀（棉六場北廠）發生工廠火警，現場火舌竄出，消防局派遣共29車60人前往搶救，稍早火勢已獲得控制，已知造成2死19傷。

職安署今天發布新聞稿指出，遠東新世紀化學纖維總廠發生火災爆炸，第一時間已指派副署長及北區職業安全衛生中心主任率同仁到場檢查，且為避免災害擴大，已依法勒令停工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

職安署說，目前初判是熱煤油洩漏後引起火災爆炸，但實際發生原因，將進一步洽消防單位合作檢查及鑑定，後續將視檢查結果，依職業安全衛生法予以處分。

火災爆炸目前造成2人死亡（本國籍），19人受傷（本國籍7人、外國籍12人），職安署表示，經查21名罹災勞工都有投保勞工保險及職業災害保險，後續將要求事業單位儘速處理後續職業災害補償及賠償，並通知新竹縣政府勞工處就職業災害勞工提供個案主動服務及家庭支持等服務，也洽請勞動力發展署協助辦理外籍移工職災慰助。（編輯：李淑華）1140206