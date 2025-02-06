新埔遠東化纖廠氣爆2死19傷 7人燒燙傷

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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）新埔鎮遠東新世紀化學纖維總廠氣爆造成2死19傷，竹縣消防局今天表示，7人受燒燙傷，嚴重者有全身有80％的2至3度燒燙傷，其他傷患有遭玻璃割傷、撕裂傷或過度換氣等，均送醫治療。

新竹縣消防局發布訊息指出，今天近凌晨3時獲報在新埔鎮遠東新世紀（棉六場北廠）發生工廠火警，現場火舌竄出，消防局派遣共29車60人前往搶救，稍早火勢已獲得控制，目前持續射水讓火場降溫。

依據目前傷者資料顯示，統計有19名傷者，7人受燒燙傷，其中61歲黃姓女子全身有80％的2至3度燒燙傷，54歲何姓女子有80%的2度燒燙傷，傷勢嚴重，均治療中。

消防局指出，有5名患者出現過度換氣，其他7人有遭玻璃割傷或有頭暈等，均已送醫治療。

1名受傷外籍移工送醫時能與醫師對話表示，當時一團火燒起來，火勢很猛且聲音很大聲，無法反應，即便看到火燒就往外逃，但仍被燒到「很燙、很痛」。

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東元綜合醫院透過文字表示，陸續共有收治4名傷者，到院時意識清楚，有3名為嚴重燒燙傷，其中的2人已進行插管緊急處理，維持生命徵象穩定。

東元綜合醫院說，另1名傷者主要因爆炸傷及骨盆及有點腹內的出血，和前臂的骨折，持續治療中。（編輯：林恕暉）1140206