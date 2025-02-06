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東港安泰醫院火災8死 蘇清泉涉過失致死、違反建築法500萬交保

2025/2/6 09:01（2/6 09:26 更新）
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安泰醫院榮譽院長、國民黨立委蘇清泉。（中央社檔案照片）
安泰醫院榮譽院長、國民黨立委蘇清泉。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃郁菁屏東縣6日電）屏東縣東港安泰醫院去年大火釀8死、違建現形，屏東地檢署認榮譽院長、國民黨立委蘇清泉涉過失致死及違反建築法，昨天以新台幣500萬元交保；其兄蘇威菘涉過失致死，300萬元交保。

屏東地檢署今天發布新聞稿表示，針對東港安泰醫院火災案件，持續就相關事證進行調查、釐清責任，專案小組承辦檢察官昨天以被告身分傳喚安泰醫院前院長蘇清泉，以及總務長蘇威菘。

屏檢指出，訊後認被告蘇清泉涉犯刑法過失致死罪，以及建築法有供營業使用事實之建築物，其所有權人、使用人違反建築物合法使用與其構造及設備安全規定致人於死罪，犯罪嫌疑重大，由專案小組承辦檢察官諭知500萬元交保；認被告蘇威菘涉犯刑法過失致死罪，300萬元交保。

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屏檢提及，偵辦造成嚴重傷亡東港安泰醫院火災意外，涉及專業鑑識及採證，專案小組將持續調查相關事證，儘速釐清事實及責任歸屬。

東港安泰醫院違建去年10月大火後現形，屏東縣政府調查指出，院區內A、B、C、D棟及復健大樓都有大規模違建，全院合法建築面積估算約2萬1830平方公尺，違建面積約1萬310平方公尺，總違建率約47.2%，全院範圍內幾乎一半都是未申請建照違法建築物。（編輯：張雅淨）1140206

#蘇清泉
#安泰醫院
屏東東港安泰醫院D棟西南側動力中心，領有使用執照的為1層樓機房，面積僅45.68平方公尺，卻垂直增建成地上5層，違建面積高達1510平方公尺，縣府強制拆除。中央社記者黃郁菁攝 114年1月14日
屏東東港安泰醫院D棟西南側動力中心，領有使用執照的為1層樓機房，面積僅45.68平方公尺，卻垂直增建成地上5層，違建面積高達1510平方公尺，縣府強制拆除。中央社記者黃郁菁攝 114年1月14日
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