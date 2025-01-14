東港安泰醫院行政訴訟遭駁 違建率近半機具進駐拆除

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（中央社記者黃郁菁屏東縣14日電）屏東東港安泰醫院總違建率近半，去年10月大火後現形，院方日前提起行政訴訟，聲請停止執行拆除，今早法院裁定駁回，大型機具進駐執行；縣府估拆除工期最長2個月。

東港安泰醫院超級違建去年10月大火後現形，縣府調查指出，院區內A、B、C、D棟及復健大樓都有大規模違建，全院合法建築面積估算約2萬1830平方公尺，違建面積約1萬310平方公尺，總違建率約47.2%，全院範圍內幾乎一半都是未申請建照違法建築物。

縣府今天發布新聞稿指出，東港安泰醫院10日提起行政訴訟，聲請停止執行拆除，行政訴訟法庭在13日開庭，雙方出庭辯證，城鄉發展處檢具相關資料說明。法院今天一早裁定駁回安泰醫院訴求。

縣府依原訂計畫於今天上午8時，由城鄉發展處會同警察局、衛生局、消防局等單位展開拆除作業，先由台電公司、台水公司進行斷水斷電，隨後出動大型怪手及機具陸續拆毀違建外牆，現場拉起封鎖線管制，避免民眾或病患靠近危險。

縣府指出，此次拆除主要範圍，包含安泰醫院D棟主建築利用東南側法定空地，垂直增建地上6層，領照面積10618平方公尺，違建面積4490平方公尺；D棟西南側動力中心，領有使用執照的為1層樓機房，面積僅45.68平方公尺，卻垂直增建成地上5層，違建面積高達1510平方公尺，D棟加上動力中心違建面積合計達6000平方公尺；「沒有公安就沒有醫安，更沒有屏安」，將於違建拆除完畢後，向安泰醫院求償拆除費用。

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縣府提及，由於D棟大樓及動力中心內部樓層仍有室內裝潢，擔心拆除過程中如果出現火星可能會有引發2次公安危險，將逐層先拆內裝，再拆解鋼骨結構等，整體作業估計最長約2個月完成。

至於安泰醫院於縣府公告拆除後，分別於1月6日、8日來文縣府告知將自行拆除，依內政部營建署（國土署）針對相關適法疑義2008年函釋，即「違章建築通知補行申請執照，逾期未補辦經通知拆除者，雖在執行拆除前違建人依上開函規定申請補照，惟其通知拆除之期限依法仍不得准許延緩。」縣府因此依原訂日期執行強制拆除。（編輯：陳仁華）1140114