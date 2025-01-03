屏東東港安泰醫院違建安檢10年都合格 檢偵辦中

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（中央社記者黃郁菁屏東縣3日電）屏東縣東港安泰醫院去年大火才暴露出違建問題，屏東縣政府今天除說明違建面積外，也指出安泰醫院安檢申報都委由同一家專業機構簽證為「合格」，現已由檢方偵辦中。

屏東縣政府今天記者會說明，安泰醫院全院合法建築面積約2萬1830平方公尺，違建面積約1萬310平方公尺，總違建率約47.2%，全院範圍內幾近一半是未申請建照的違法建築物。

縣府指出，依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第5條規定，醫院必須每年辦理公安檢查簽證及申報。建築物所有權人、使用人應依建築法77條第3項規定，委請專業機構或專業檢查人員辦理檢查簽證後，向當地建築主管機關申報。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說明，主管機關為縣城鄉發展處。安泰醫院專業簽證人簽證合格，且10年來都是同一家簽證公司簽為合格，因此沒有發現什麼問題。

鄞鳳蘭說，10年來縣府從未接到任何安泰醫院違建檢舉，當地公所也沒有查報出來。且屏東縣每年公安申報約有2200多件，依規定會針對其中25%進行複查，並優先針對沒有按期申報，專業簽證公司簽證為不合格，及工廠、商業場所等優先複查。所以制度設計上，安泰醫院都沒有被複、抽查到，難以發現違建問題。

傳播處表示，已針對簽證不實裁罰新台幣6萬元，並對於安泰未經核准變更擅自使用建築物裁罰30萬元。此外，安泰醫院大火後，內政部國土管理署去年11月6日函請各縣市政府針對醫院擅自增建影響公共安全違章建築物進行清查。清查後依個案違建情形限期補照或拆除，目前醫療院所清查約20多間，部分有問題由鄉鎮公所查報中。（編輯：孫承武）1140103

屏東東港安泰醫院大火暴露違建問題，醫院D棟西南側動力中心，領有使用執照的1層樓機房，領照面積僅45.68平方公尺，卻垂直增建成地上5層，違建面積高達1510平方公尺，違建率超過3300%。（屏東縣政府提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年1月3日