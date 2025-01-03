屏東東港安泰醫院去年火警釀8死 院區大量違建將部分強制拆除

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（中央社記者黃郁菁屏東縣3日電）去年10月颱風山陀兒來襲時，東港安泰醫院發生大火，致8人死亡，屏東縣政府追查發現5棟建築都存在大量違建，將強制拆除發生火警的D棟大樓及毗鄰的電力中心。

屏東縣傳播暨國際事務處發布新聞稿表示，去年10月3日東港安泰醫院發生大火，暴露安泰醫院嚴重違建問題。5棟建築都存在大量違建，發生火警的D棟大樓及毗鄰電力中心，分別垂直增建6層及5層樓，違建面積合計達6000平方公尺。

其中起火點電力中心，合法領照面積僅1層樓45.68平方公尺，卻增建為5層樓1510平方公尺，違建率超過3300％，縣府今天前往D棟及電力中心張貼拆除公告，限期清除內部物品，1月14日將強制拆除。

傳播處指出，依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第5條規定，醫院必須每年辦理公安檢查簽證及申報。建築物所有權人、使用人應依建築法77條第3項規定，委請專業機構或專業檢查人員辦理檢查簽證後，向當地建築主管機關申報；安泰醫院安檢申報都委由同一家專業機構簽證為「合格」。

傳播處表示，這場大火讓超級違建現形，縣府針對簽證不實裁罰新台幣6萬元，並對於東港安泰未經核准變更擅自使用建築物裁罰30萬元；此外，縣府與東港鎮公所實際勘查後，依程序完成違建查報。

東港安泰醫院院區內有A、B、C、D棟及復健大樓，傳播處表示，全數都有大規模違建，其中大火中死傷最嚴重的D棟，經東港地政事務所實地現場勘驗測量，D棟西南側動力中心，是領有使用執照的1層樓機房，領照面積僅45.68 平方公尺，卻垂直增建成地上5層，違建面積高達1510平方公尺，違建率超過3300%。

傳播處指出，D棟主建築則利用東南側法定空地，垂直增建地上6層，領照面積1萬618平方公尺，違建面積4490平方公尺，違建率42.3%。D棟加上動力中心，違建面積合計多達6000平方公尺。

傳播處說明，院方在D棟大樓違建樓層達2層以上提供營業，內部設置醫院維生系統，包含緊急發電機、其他相關供電、供氧設備，違建規模及違規使用情節嚴重，影響公共安全甚鉅；縣府在完成行政程序，確認屏東地檢署調查東港安泰醫院火警案已無證據保全必要，加上目前建物內無病患或工作人員，決定以專案方式優先執行拆除作業。

縣府今天派員前往東港安泰醫院，在D棟大樓及電力中心張貼拆除公告，訂於14日前往拆除違建，限期院方10日內清除內部物品，逾期視同廢棄物，同時通知台電、自來水公司停止供電供水。

至於安泰醫院其餘的A、B、C棟及復建大樓，傳播處表示，經東港鎮公所查報結果，每1棟違建情況也嚴重，甚至院區範圍內法定空地興建2層樓的無照違建，出租給全家超商使用；對面還有650平方公尺總務辦公室，也同樣是無照違建，估算全院合法建築面積約2萬1830平方公尺，違建面積約1萬310平方公尺，總違建率約47.2%，全院範圍內幾近一半是未申請建照的違法建築物。

縣府強調，「沒有公安、就沒有醫安，更沒有屏安！」，將針對違建陸續依法執行拆除，將事先通知院方務必妥善安置病患。

縣府表示，東港安泰醫院大火之後，內政部國土管理署於去年11月6日函請各縣市政府針對醫院擅自增建影響公共安全違章建築物清查，縣府已經展開清查，會依個案違建情形限期補照或拆除。（編輯：郭諭儒）1140103