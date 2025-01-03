屏東東港安泰醫院近半違建 蘇清泉：配合拆除

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣3日電）屏東東港安泰醫院去年10月發生火警致8人死亡，屏東縣政府追查發現，全院範圍內近一半是未申請建照違法建築物。安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，配合縣府拆除。

東港安泰醫院大火暴露違建問題，屏東縣政府今天記者會說明，全院合法建築面積約2萬1830平方公尺，違建面積約1萬310平方公尺，總違建率約47.2%，全院範圍內幾近一半是未申請建照的違法建築物。

東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉接受媒體訪問表示，依法辦理，該先行拆除的先拆、該緩拆的緩拆，「病人利益最大」，完全配合縣府。以往沒發生過工安事件，也謝謝縣府督導。院方正就違建問題密集開會，已與院方溝通，希望他們嚴肅面對處理，醫院行政相關細節，交由院方作正式說明。

蘇清泉指出，東港安泰醫院不像公家醫院可以一次劃整大片地，多年來一步一腳印逐步擴充，地一塊一塊買，目前也在進行補照，並與建築師事務所、縣府討論容積率移轉、或以醫療專區專案提高容積率。

東港安泰醫院則表示，一切依法進行改善中。

縣府稍早宣布，將針對醫院違建陸續依法執行拆除，並將事先通知院方妥善安置病患。對於容積率放寬可能，縣府回應，「違建就是違建」，公務人員依法行政，法令不會獨厚或獨嚴任何特定人士。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣府指出，申請建築執照，留下停車、避難防災等法定空地，再就安全結構等審查通過發照之後，才能施工起造，是每個人都必須遵守的規定，無法用任何理由規避。

縣府調查，東港安泰醫院5棟建築都存在大量違建，發生火警的D棟大樓及毗鄰電力中心，分別垂直增建6層及5層樓，違建面積合計達6000平方公尺。縣府今天已前往張貼D棟及電力中心拆除公告，限期清除內部物品，1月14日將前往強制拆除。（編輯：郭諭儒）1140103