東港安泰醫院違建 蘇清泉：買地併拚容積移轉

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（中央社記者黃郁菁屏東縣14日電）屏東東港安泰醫院去年大火，暴露全院近半為違建。屏東縣政府今天執行強制拆除。榮譽院長蘇清泉表示，全力配合拆除動力中心，部分增建將買地併，盡全力容積率移轉。

東港安泰醫院大火後違建問題現形，縣府3日前往火災中死傷最嚴重的D棟大樓及起火點D棟西南側動力中心張貼公告，限期10天清除內部物品。期間院方提起行政訴訟，聲請停止執行拆除；今天法院裁定駁回，縣府如期執行。

東港安泰醫院榮譽院長、國民黨立委蘇清泉告訴媒體，感謝縣府的支持與溫暖，全力配合拆除。院方已發包拆除動力中心，並自行拆除倉庫，接續由院方拆或縣府拆都配合。D棟後的增建要申請容積率移轉、或醫療專區，按部就班進行。

蘇清泉認為，屏東縣容積率太少、不比台北、新北市。院方合法合規建築都是醫療、病患使用，增建部分作行政人員辦公、醫師研究室等。現在要買地來併、盡全力移轉。

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縣府3日公告拆除安泰醫院D棟建築東南側增建及動力中心。依縣府調查，D棟建築東南側垂直增建地上6層，領照面積1萬618平方公尺，違建面積4490平方公尺；D棟西南側動力中心，領有使用執照為1層樓機房，面積僅45.68平方公尺，卻垂直增建成地上5層，違建面積高達1510平方公尺，2處違積面積達6000平方公尺。

縣府日前指出，院區內A、B、C、D棟及復健大樓都有大規模違建，全院合法建築面積估算約2萬1830平方公尺，違建面積約1萬310平方公尺，總違建率約47.2%，全院範圍內幾乎一半都是未申請建照的違法建築物，將針對醫院違建陸續依法執行拆除。（編輯：郭諭儒）1140114