東港安泰醫院火災 過失致死、偽造文書偵辦2人被告

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（中央社記者黃郁菁屏東縣14日電）屏東東港安泰醫院去年火災違建現形，醫院安檢申報10年都委由同一家專業機構簽證為合格；屏檢偵辦中，朝過失致死、偽造文書等罪嫌偵辦，院方及安檢公司各1人列被告。

屏東地檢署今天接受媒體聯訪表示，對於所有相關證據都進行調閱查實，有關違建、文書登載不實部分也均有掌握，目前朝過失致死及偽造文書偵辦；偵結時間視專案小組偵查進度而定，一有結果會立即發布。

屏檢指出，現階段有2人列被告，當晚電力中心2名員工，其中1名逃生不及死亡，另1名員工動力中心管理人員鄭男現列為被告，檢方訊問諭令新台幣30萬元交保；安檢機構涉簽證不實部分，負責安泰醫院檢查人員郭男涉偽造文書罪嫌，檢方訊後諭令40萬元交保。

安泰醫院去年大火暴露違建問題，縣府調查指出，全院合法建築面積約2萬1830平方公尺，違建面積約1萬310平方公尺，總違建率約47.2%，全院範圍內幾近一半是未申請建照的違法建築物。

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屏東縣政府日前表示，依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法，醫院須每年辦理公安檢查簽證及申報；建築物所有權人、使用人應依建築法委請專業機構，或專業檢查人員辦理檢查簽證後，向當地建築主管機關申報。

縣府表示，主管機關為縣府城鄉發展處，安泰醫院10年來都由同家簽證公司簽為合格，已針對簽證不實裁罰新台幣6萬元，並對於安泰未經核准變更擅自使用建築物裁罰30萬元；縣府10年來未接到任何安泰醫院違建檢舉，且制度設計上，安泰醫院都沒有被複、抽查到，難以發現違建問題。（編輯：陳仁華）1140114