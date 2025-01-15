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屏東安泰醫院大火釀8死 監委申請自動調查

2025/1/15 10:33
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（中央社記者高華謙台北15日電）屏東東港安泰醫院去年發生大火，導致8人死亡，屏東縣政府追查發現醫院有大量違建問題。監察委員今天說，因涉及醫療院所公共安全及人民生命安全權利，已申請自動調查。

去年10月颱風山陀兒來襲時，屏東東港安泰醫院發生大火，導致8人死亡，屏東縣政府追查發現5棟建築都存在大量違建，正強制拆除發生火警的D棟大樓及毗鄰的電力中心，縣府估拆除工期最長2個月。

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監察委員葉大華、葉宜津與施錦芳今天透過新聞稿表示，事涉醫療院所公共安全及人民生命安全權利，將進一步了解本案火災造成如此嚴重傷亡原因；安泰醫院消防應變計畫及消防避難演練是否完備；又是否具備複合式方災能力。

此外，監委也要追查屏東縣政府對於安泰醫院違建處理及建物公安申報有無落實查處；衛生福利部對於醫院公共安全議題是否納入相關管理規範與評鑑；以及各權責機關有無善盡監督管理權責等。（編輯：蘇龍麒）1140115

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葉大華
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葉宜津
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