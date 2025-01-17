安泰醫院拆違建包商遭送辦 蘇清泉：院方不介入
2025/1/17 17:34
（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）屏東縣政府今天持續進行東港安泰醫院違建拆除作業，醫院陳姓包商為履行合約不願撤離，遭警方依妨害公務送辦；安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，這是廠商間的事，院方不介入。
東港安泰醫院榮譽院長、國民黨立委蘇清泉今天接受媒體電訪表示，去年10月就與包商簽約拆除D棟大樓及動力中心違建，一開始是希望自行拆除，不知道縣府已經招標，簽約的包商也已經拆了部分，後來縣府進來要強制拆除，才會要他們離開。
蘇清泉說，今天發生包商被送辦，他當時在立法院並不知情，包商也是要養家糊口，「這是廠商跟廠商之間的事，院方不介入」。目前雙方已有溝通，看怎麼切帳，「希望和諧、圓滿就好」。
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蘇清泉說，院方一開始就行文屏東地檢署表明要自行拆除，但屏檢說偵查尚未有結果所以不能動，後來地檢署說可以拆了，醫院馬上進行，同時縣府也說要來拆了。他強調，院方全力配合縣府，也非常低調。
縣府城鄉發展處回應，去年從查報違建到通知補照，同年12月2日發出拆除通知，一直到今年1月3日張貼拆除公告，依法不能緩拆，即便業主要自行拆除，也得提出完整拆除計畫。（編輯：唐聲揚）1140117
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