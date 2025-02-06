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東港安泰醫院火災8死 蘇清泉：久沒當院長竟列被告

2025/2/6 11:53
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（中央社記者黃郁菁屏東縣6日電）屏東縣東港安泰醫院去年大火釀8死、違建現形，屏東地檢署認榮譽院長、國民黨籍立委蘇清泉涉過失致死及違反建築法。對此，蘇清泉說，久沒當院長居然列被告。

屏檢昨以被告身分傳喚安泰醫院前院長蘇清泉，以及其兄、安泰醫院總務長蘇威菘。屏檢表示，蘇清泉涉過失致死及違反建築法，以新台幣500萬元交保；蘇威菘涉過失致死，300萬元交保。

國民黨屏東縣黨部今天新春團拜，身為國民黨屏東縣黨部主委的蘇清泉一走入黨部，黨員們即一片加油聲給予支持。蘇清泉致詞表示，謝謝屏東縣政府支持，也謝謝屏東地檢署用心。好久沒有當負責醫師、也沒有當院長，居然會被列被告，「實在很厲害」。

蘇清泉說，還是堅持醫療使命，醫療是自己與醫療團隊一輩子志業、會堅持下去，一定會堅強，五味雜陳，不過還是會勇敢面對。

蘇清泉稍早接受媒體聯訪，被問及對被列被告及過失致死交保看法時，他表示，還在偵辦中不方便透露，但是醫院要重新站起來，大家都非常努力，在屏南扮演重度責任醫院角色、會持續努力。

蘇清泉強調火災是「複合性重大天災」，並表示，衛生福利部來3次作評鑑、評核，結論有3個。第一、醫護人員盡心盡力救治病人，即便斷電也揹病人下來等，表現也可圈可點； 第二、衛福部說是非戰之罪；第三、衛福部評核指出有些動線、過程、材料須馬上改善，遵循此方向努力中。

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媒體問及會不會委屈，蘇清泉僅微笑點頭說，謝謝大家。

東港安泰醫院去年10月大火致8死，違建問題也現形，屏東縣政府調查指出，院區內A、B、C、D棟及復健大樓都有大規模違建，全院合法建築面積估算約2萬1830平方公尺，違建面積約1萬310平方公尺，總違建率約47.2%，全院範圍內幾乎一半都是未申請建照違法建築物。（編輯：李淑華）1140206

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