東港安泰醫院違建興訟求停止拆除 法院駁回確定

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（中央社記者劉世怡台北13日電）東港安泰醫院去年大火，暴露院內有違建，屏東縣府令補辦建造執照否則依法拆除。安泰逾期未補辦並接獲拆除通知後，聲請停止執行。安泰不服一審駁回提抗告，二審今天駁回確定。

二審最高行政法院裁定指出，本件安泰醫療社團法人（安泰醫院）主張屏東縣政府通知拆除的原處分，執行將會衝擊其醫療量能，本質上仍屬經濟收入的減損及財產上的損害，依一般社會通念，並非不能以金錢賠償獲得救濟。

二審指出，安泰醫療社團法人所稱影響屏南地區就醫民眾生命、健康及人格權部分，僅是其主觀臆測之詞，且此部分不是其自身的權利或法律上利益因處分的執行，而造成直接受有損害，因此難以認定已釋明其有難於回復之損害且有急迫情事。

二審合議庭指出，安泰醫療社團法人未於收受通知單後1個月內補辦建造執照，屏東縣政府以原處分通知拆除，形式觀之，難認不合法；本件聲請停止執行不符要件，一審駁回並無違誤，安泰提起抗告為無理由，予以駁回。全案確定。

全案緣於，安泰醫療社團法人所屬安泰醫院，於民國113年10月3日颱風山陀兒登陸之時發生火災，造成9名人員死亡，屏東縣政府以醫院建築物的合法性展開調查後，審認違反建築法，擅自於D棟大樓旁違章增建動力中心以及6層樓鋼骨造建築物。

屏東縣政府於113年10月9日發出違章建築補辦手續通知單，要求安泰醫療社團法人於收受通知後1個月內補辦建造執照，逾期不辦或補辦建造執照手續不合規定，屏縣府將依違章建築處理辦法規定拆除。

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安泰醫療社團法人逾期未補辦，屏縣府113年12月2日發布違章建築拆除通知單（原處分），預定今年1月14日為拆除日，安泰醫療社團法人對部分增建也須拆除不服，向高雄高等行政法院聲請停止執行拆除。

一審高雄高等行政法院於今年1月13日駁回聲請，安泰醫療社團法人不服，提起本件抗告，案件由二審最高行政法院審理，今天裁定抗告駁回，全案確定。（編輯：方沛清）1140213