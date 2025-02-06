新竹縣新埔遠東化纖廠火災 1死1命危19傷

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（中央社記者郭宣彣、魯鋼駿新竹縣6日電）新竹縣消防局表示，新埔鎮遠東新世紀化學纖維總廠今天近凌晨3時發生工廠火警，造成1人當場身亡，另有1人失去生命跡象、19人受輕重傷送醫救治，事故起因待查。

新竹縣消防局發布訊息指出，今天近凌晨3時獲報在新埔鎮遠東新世紀（棉六場北廠）發生工廠火警，現場火舌竄出，消防局派遣共29車60人前往搶救，目前火勢已獲得控制。

至於起火原因，警消人員告訴中央社記者說，不排除可能是起火延燒至鍋爐產生爆炸，或因鍋爐爆炸導致火警，還需後續釐清中。

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警消人員表示，依據目前傷者資料顯示，初步統計有20名傷者、其中1人OHCA，傷者多數受到燒燙傷，均已送醫治療；另1名OHCA者臟器外露，明顯死亡則未送醫。

有附近居民在網路社群發文指出，今天凌晨3時左右，窗戶突然發出「碰」的一聲，震了一下，本以為是地震，但隨即有許多消防車、救護車聲音，持續很久，才發現是附近有火災或爆炸。（編輯：徐睿承）1140206